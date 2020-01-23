Тамар Личели исполнит Брамса в Центре Джансуга Кахидзе в Тбилиси
Концерт, посвященный творчеству Иоганнеса Брамса, состоится в культурно-музыкальном Центре имени Джансуга Кахидзе в Тбилиси 25 января.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром исполнит известная грузинская пианистка, основатель Международного музыкального фестиваля имени Тенгиза Амиреджиби - Тамар Личели, пишет Спутник - Грузия.
За дирижерский пульт встанет молодой маэстро, магистр Краковской музыкальной академии Мириан Хухунаишвили.
Вестник Кавказа
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