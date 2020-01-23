КХЛ из-за коронавируса может перенести матчи "Куньлуня Ред Стар" из Китая

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали отмену спортивных мероприятий в Китае из-за коронавируса.

"Лига обеспокоена сложившейся в КНР ситуацией в связи с распространением коронавируса", - отметили в КХЛ.

Клубу "Куньлунь Ред Стар" осталось провести две домашние встречи регулярного чемпионата КХЛ. 16 декабря 2019 года лига перенесла матч с ЦСКА, который состоится 2 февраля 2020 года, в Москву из-за распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года с 25 января по 2 февраля 2020 года. После получения дополнительных разъяснений по ситуации лига примет решение о месте проведения домашнего матча с рижским "Динамо" 24 февраля, передает Чемпионат.com со ссылкой на пресс-службу лиги.

В том случае, если "Куньлунь Ред Стар" попадет по итогам регулярного чемпионата в плей-офф, данный вопрос будет рассмотрен дополнительно.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Как отмечается, вирус передается от человека к человеку.Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 17, подтверждено более 500 случаев заражения. Также случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.