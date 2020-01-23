В Северной Осетии будут производить индивидуальные зубные пасты

В столице Северной Осетии планируют наладить производство индивидуальных зубных паст для людей с различными болезнями полости рта, - сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова (Владикавказ).

"В СОГУ открыли лабораторию по индивидуальному изготовлению зубных паст. В ней ученые вуза разработали технологию изготовления зубных паст с индивидуальной рецептурой для пациентов с заболеваниями полости рта. Уже даже есть инвестор, которому понравился проект, и он готов помочь с налаживанием производства", - цитирует собеседника ТАСС.

Разработка производственной цепочки начнется в феврале, будут намечены первые шаги проекта, проведены маркетинговые исследования. Планируется, что проект окупит себя менее чем за два года.

В состав индивидуальных паст войдут фармацевтические ингредиенты, способствующие ускорению лечения и рекомендованные пациенту на основе результатов диагностики полости рта, учитывая его сопутствующие диагнозы и возраст, - добавили в СОГУ.