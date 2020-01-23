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Карачаево-черкесский Домбай впервые отпразднует "День чайника"

Карачаево-черкесский Домбай впервые отпразднует &quot;День чайника&quot;

Уже в субботу, 25 января, на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии пройдет первый всероссийский развлекательно-спортивный фестиваль "День чайника", - сообщили в пресс-службе Минспорта КЧР.

"Участниками увлекательного фестиваля смогут стать все желающие, независимо от уровня спортивной подготовки и возраста. Главное - найти подходящее снаряжение для спуска с горы. Все зависит от фантазии и желания участников: это могут быть лыжи, сноуборд или любой другой инвентарь. Главное - хорошее настроение", - сказали в пресс-службе, передает "Интерфакс-Юг".

Фестиваль пройдет на центральной площади курорта. Гостей праздника ждет не только массовый спуск с горки, но и множество спортивных и развлекательных конкурсов, большая концертная программа и памятные подарки.

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