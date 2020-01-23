Премьер Баварии встретится с Путиным в Москве

В конце января премьер-министр федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зедер приедет в Москву. Цель поездки - встреча с президентом России Владимиром Путиным.

"Визит согласован с федеральным правительством и Ангелой Меркель", - цитирует Зедера РИА Новости.

Встреча запланирована на 29 января. Вместе с премьером Баварии в Москву приедут глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и глава государственной канцелярии Баварии Флориан Херман.