Путин закрытым указом списал долги ОПК

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил о том, что в конце 2019 года был принят указ президента России Владимира Путина, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По словам Костина, документ носит закрытый характер, однако речь идет об "активном участии бюджета и льготной реструктуризации со стороны ведущих банков", сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Все решено. В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер... В целом проблема решена – там активно участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена", - приводи слова Костина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в июле вице-премьер Юрий Борисов сообщал о том, что предприятия ОПК России страдают от высокой кредитной нагрузки, напоминает "Коммерсантъ".