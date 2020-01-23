Brexit одобрен комитетом Европарламента

Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал на состоявшемся сегодня экстренном заседании соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit): из 26 членов комитета за одобрение документа проголосовали 23 человека, трое высказались против.

Глава комитета по конституционным делам Антонио Таяни сообщил о том, что пленарная сессия Европарламента проголосует по соглашению 29 января, после чего документ будет сразу формально утвержден Советом ЕС. "Великобритания должна покинуть ЕС 31 января", - цитирует Таяни ТАСС.

По его словам, это исторический момент, но не время для празднования. "Мы глубоко сожалеем об этом, но уважаем суверенное решение британского народа", - добавил Таяни, назвав Brexit антитезой ценностям и целям Евросоюза.