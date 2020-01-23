Ученые "разговорили" древнеегипетскую мумию

Британские историки и инженеры восстановили голос мумифицированного древнеегипетского жреца Несьямуна: он "произнес" несколько звуков. Результаты расчетов и аудиозаписи представлены в журнале Scientific Reports.

По данным ученых, на саркофаге Несьямуна написано, что он вел очень праведное существование. "Он просил богов вернуть ему дар речи для того, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную загробную жизнь", - говорится статье.

Исследователи отмечают, что это желание жреца, а также великолепное состояние связок и других органов речи в его мумии сделало его одной из первоочередных целей для проекта Voices from the Past.

Мумия Несьямуна - один из самых известных древнеегипетских артефактов, хранящихся в современных музеях Великобритании, отмечает ТАСС, добавляя, что останки религиозного деятеля, и его саркофаг великолепно сохранились, что сделало данный артефакт предметом постоянного внимания со стороны исследователей.