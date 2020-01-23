Время в пути между Москвой и Адлером сократят на десять часов

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК), являющаяся "дочкой" РЖД, намерена сократить время в пути поездов между Москвой и Адлером до 16 часов. Об этом сообщил гендиректор компании Петр Иванов.

"Центр-Юг" - ключевая инициатива стратегии ФПК, обеспечивающая рост объемных и финансовых показателей. Москва-Адлер за 16 часов", - говорится в презентации, показанной Ивановым на сегодняшней встрече с журналистами.

Для выполнения этой цели в компании планируют ускорить существующие поезда, а также запустить 7 новых пар поездов и 5 пар двухэтажных поездов.

Напомним, в настоящее время пассажиры поезда Москва - Адлер проводят в пути около 26 часов.