До конца года в казахстанском Туркестане будет свой международный аэропорт

До конца текущего 2020 года в 16 км от города Туркестан, в поселке Шага, будет сдан в эксплуатацию строящийся там международный аэропорт: сейчас на его строительной площадке задействованы 302 строителя и 102 специальных транспортных средства, - сообщила пресс-служба акима Туркестанской области.

"Сегодня фундамент терминала аэропорта находится в стадии завершения. Закладывается первый слой смеси песка и гравия, необходимый для взлетно-посадочной полосы. Работы на руле и перроне также завершены", - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Строительством нового международного аэропорта занимается турецкая компания YDA Group, и, как заверил ее генеральный директор Арслан Хусейн, он будет построен с использованием современных строительных технологий и международных стандартов. Терминал, общая площадь которого со взлетно-посадочной полосой составит 900 га, может обслуживать около 3 млн пассажиров в год.