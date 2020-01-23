Донские казаки промаршируют в московском Параде Победы

Ростовская область будет готовить подразделение донских казаков, которые примут в Москве участие в Параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сейчас мы готовимся к тому, чтобы казачья коробка Всевеликого войска Донского прошла на Параде 9 мая. Я уже говорил - Ростовская область сделает все, чтобы мы своих казаков туда направили. Профинансируем все, что необходимо, чтобы это состоялось", - поведал Голубев, передает "Интерфакс-Юг".

Тренировки парадных подразделений казаков начнутся уже в начале февраля - красиво, достойно - так же, как в 1945 году, когда донские и кубанские казаки показали свое мастерство, - добавил губернатор.