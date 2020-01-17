"Перемены или стабильность": россияне оценили предложения Путина

Около половины граждан России считают, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию продемонстрировал намерение реформировать

действующую в РФ систему.

Порядка 40% выразили уверенность в том, что российский лидер понимает реальные проблемы людей в стране. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.

"45% опрошенных поддержали точку зрения, что Путин настроен на изменения в действующей системе. Только 11% полагают, что он, наоборот, настроен законсервировать все, что есть, в неизменном виде", - представил данные исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Порядка 30% респондентов выразили уверенность, что в послание президента говорит одновременно как о переменах, так и о стабильности, однако если выбирать из этих векторов, то превалирует вектор "перемен и реформ", его назвали 13% (9% уверены, что Путин говорил об обеспечении стабильности в РФ), передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, понимает или нет глава государства реальную ситуацию в стране, "да" ответили 39% опрошенных, противоположного мнения придерживается 18% респондентов.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен накануне, 16 января среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Вероятность статистической погрешности не превышает 2,5%.