Дагестанские животноводы вплотную займутся разведением овец

Животноводы Дагестана намерены наладить селекционно-племенную работу и к 2025 году довести поголовье овец и коз в республике до 5 млн, - заявил заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Стратегия развития овцеводства и козоводства до 2025 года, разработанная в республике, предполагает увеличение поголовья с 4,6 млн до 5 млн, а уровня рентабельности отрасли - с 11,9% до 20%, сообщил он.

"В начале года в республике насчитывалось 4,611 млн голов овец и коз. ...Мы разработали и направили на согласование в Минсельхоз России стратегию развития овцеводства и козоводства до 2025 года, в рамках которой мы планируем довести поголовье овец и коз до 5 млн. …Реализация стратегии позволит довести валовый продукт овцеводства с 18,4 млрд рублей до 21,5 млрд рублей, уровень рентабельности возрастет с 11,9% до 20%", - сказал Абдулмуслимов, добавив, что реализация стратегии предполагает создание до 500 новых рабочих мест, передает ТАСС.

Сейчас в республике поставлена задача наладить селекционно-племенную работу, которая повысит качество поголовья овец и коз: планируется, что удельный вес поголовья племенного скота вырастет к 2025 году с 3 до 10% от общего стада.

Напомним, сейчас Дагестан занимает одно из ведущих в РФ мест по численности мелкого рогатого скота, однако отстает по его качественным характеристикам.