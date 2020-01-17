Росгвария рассказала об успехах в СКФО в 2019 году

Росгвардия подвела итоги деятельности на территории СКФО в 2019 году.

Совещание провел заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-полковник Сергей Ченчик.

Он отметил, что воинскими частями и подразделениями полиции в составе Объединенной группировки в тесном взаимодействии с органами ФСБ в 2019 году в СКФО было нейтрализовано 26 участников террористических ячеек. Военнослужащие и сотрудники группировки обнаружили и уничтожили более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп. Кроме того, стражами правопорядка было отмечено 1500 фактов изъятия и добровольной сдачи оружия и боеприпасов. При этом из незаконного оборота изъято более 500 ед оружия, 736 ед охотничьего оружия, более 77 тыс боеприпасов различного калибра, обезврежены самодельные взрывные устройства.

"Достигнутые результаты позволили существенно снизить активность бандгрупп и террористических ячеек и предотвратить готовившиеся террористические акты", - сообщает сайт Росгвардии.