Украина планирует снизить напряженность в отношениях с РФ

Украина в рамках проекта стратегии национальной безопасности намерена предпринять шаги по снижению напряженности с Россией, сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.

Уточняется, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел проект стратегии, приоритетными направлениями которого являются обеспечение независимости и государственного суверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция, а также восстановление территориальной целостности страны.

"Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях", - сообщили в пресс-службе.

По словам президента Украины Владимира Зеленского заявил, что стратегия будет детально проработана в профильных ведомствах, после чего документ будет утвержден, передает РИА Новости.