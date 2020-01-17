В Объединенной группировке войск на Северном Кавказе подвели итоги работы за год

На объединенном пункте управления Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации прошло подведение итогов служебно-боевой деятельности за 2019 год.

Руководил рабочим совещанием начальник Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации – первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Ченчик, а участие в нем приняли командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Гетманов, командующий ОГВ (с) генерал-лейтенант Василий Федорук, министр внутренних дел по Чечне генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов, руководитель Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России генерал-майор полиции Владимир Домашев, руководитель аппарата Оперативного штаба в Чечне полковник Олег Колпиков, а также представители руководства территориальных органов Росгвардии, ФСБ, МВД, МЧС, Пограничного управления ФСБ России по Чечне, оперативной группы Вооруженных сил Российской Федерации в ОГВ(с), руководители территориальных управлений Росгвардии, офицеры Объединенного пункта управления командующего ОГВ(с), командиры соединений, воинских частей и подразделений ведомства, выполняющих задачи в составе ОГВ(с), - передает сайт Росгвардии.

Объединенная группировка на протяжении более двадцати лет остается основной силой в борьбе с терроризмом и в обеспечении общественного порядка и стабильности в Северо-Кавказском регионе, - поведал, открывая совещание, начальник Главного штаба Росгвардии генерал-полковник Сергей Ченчик. Он акцентировал внимание на необходимости дальнейшего укрепления взаимодействия силовых ведомств и правоохранительных органов при выполнении этих важных государственных задач.

С докладом о результатах служебно-боевой деятельности группировки выступил командующий ОГВ (с) генерал-лейтенант Василий Федорук, который отметил, что воинскими частями и подразделениями полиции в составе ОГВ (с) в тесном взаимодействии с органами ФСБ в 2019 году на Северном Кавказе было нейтрализовано 26 участников террористических ячеек, а также обнаружено и уничтожено более 190 объектов инфраструктуры бандгрупп. Зафиксировано более 1500 фактов изъятия и добровольной сдачи оружия и боеприпасов. При этом из незаконного оборота изъято более 500 ед оружия, 736 ед охотничьего оружия, более 77 тыс боеприпасов различного калибра, обезврежены самодельные взрывные устройства.

"Достигнутые результаты позволили существенно снизить активность бандгрупп и террористических ячеек и предотвратить готовившиеся террористические акты", - отметил командующий ОГВ(с).

Все задачи, поставленные перед Объединенной группировкой в 2019 году, были своевременно и качественно выполнены. Личным составом ОГВ(с) в тесном взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами субъектов федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), расположенными в зоне ответственности группировки, обеспечена надежная охрана общественного порядка и общественной безопасности в ходе проведения массовых мероприятий.

Подведя итоги, генерал-полковник Сергей Ченчик определил задачи на предстоящий период 2020 года и поблагодарил командование и личный состав ОГВ (с) за достигнутые высокие результаты.