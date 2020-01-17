Основная часть международных рейсов "Аэрофлота" будет вылетать с терминала С1 в Шереметьево

К середине июня авиакомпания "Аэрофлот" переведет большую часть своих международных авиарейсов в новый терминал С1, открывшийся сегодня в аэропорту Шереметьево, - говорится в сообщении авиаперевозчика.

С октября "Аэрофлот" рассчитывает ежедневно обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов, - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, это уже пятый терминал Шереметьево: его площадь составляет 127 тыс кв м, а пропускная способность - 20 млн пассажиров в год. Планируется, что новый терминал увеличит пропускную способность аэропорта Шереметьево до 80 млн пассажиров ежегодно.