Число попавших в ДТП в Адыгее авто увеличилось до 34

Число автомобилей, попавших в ДТП под Адыгейском на трассе М-4 "Дон", увеличилось до 34, сообщили в республиканском управлении МВД.

Крупное ДТП произошло сегодня днем из-за гололеда и тумана. В результате столкновения 18 машин погибли два человека, после этого число попавших в аварию автомобилей увеличилось до 25.

"Последние данные - 34 автомобиля, двое погибших, трое пострадавших", - приводит РИА Новости сообщение МВД республики.