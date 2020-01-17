В Дагестане построят крупнейшую обувную фабрику на Северном Кавказе

В Дагестане началось строительство обувной фабрики с общим объемом инвестиций около 200 млн рублей: это будет самая крупная обувная фабрика на Северном Кавказе, - сообщает сайт министерства промышленности и энергетики республики,

"Заместитель министра промышленности и энергетики республики Батыр Эмеев проинспектировал строительство обувной фабрики ДОФ, начатое на основании полученного разрешения, выданного администрацией города Махачкалы в декабре 2019 года. …Инициаторы планируют завершить строительство четырехэтажного здания фабрики с самой современной инфраструктурой уже в текущем году и запустить сам завод в начале 2021 года", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В ближайшие дни будет залит фундамент будущей фабрики, и до конца февраля будет сдан первый этаж здания. Работы на строительстве будут производиться круглосуточно.

На фабрике будет создано свыше 300 рабочих мест с зарплатой до 50 тыс рублей, - говорится в сообщении.