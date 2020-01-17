К Мишустину приставили государственную охрану

Михаил Мишустин, назначенный премьер-министром России, был взят под государственную охрану, сообщил источник в Доме правительства.

"Госохрана предоставлена новому председателю правительства", - уточнил он.

В восьмой статье закона "О государственной охране" прописано, что госохрана предоставляется председателю правительства РФ.

Госохрана подразумевает предоставление персональной охраны, связи для нужд органов власти, информации об угрозе безопасности, транспортного обслуживания, безопасного питания, передает ТАСС.

Напомним, Мишустина по пост главы российского кабмина назначил президент России Владимир Путин после согласования с Госдумой.