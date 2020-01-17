Минобороны США не пытались скрыть данные о раненых в Ираке - СМИ

В Пентагоне заявили, что не пытались скрыть информацию о пострадавших в результате обстрела военной базы в Ираке силами Ирана, - передает Reuters.

О том, что несколько американских военнослужащих пострадали, было объявлено спустя несколько часов - после того как об этом стало известно командованию, заверили в Пентагоне, добавив, что симптомы контузии могут проявляться не сразу, - передает РБК.

Версию о том, что кто-то мог попытаться скрыть информацию о пострадавших ради политической повестки, в Минобороны США отвергли, отметив, что это не соотносится с отчетом, предоставленным администрацией.

Напомним, Иран обстрелял ракетами военную базу Аль-Асад, на которой находились американские военные, в ночь на 8 января. Иран назвал атаку ответом на ликвидацию генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Иранские СМИ сообщил о 80 погибших в результате обстрела, однако Белый дом опроверг это, заявив, что жертв среди американских военных нет.

Как ранее сообщил "Вестник Кавказа", американские военные все-таки пострадали от ракетного удара Ирана по авиабазе США аль-Асад в Ираке, сегодня подтвердило Центральное командование США. У 11 военных из-за ракетного удара произошло сотрясение головного мозга, и они были эвакуированы в Германию и Кувейт на лечение, - сообщили в Пентагоне.