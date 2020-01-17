Скончался самый маленький человек в мире

На 28-м году жизни скончался Хагендра Тапа Магар, официально признанный самым маленьким человеком в мире, сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году, при росте 67,08 сантиметра он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться. Впервые он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году. Хагендра был на 7 сантиметров выше филиппинца Джунрей Балауинга, однако из-за заболеваний тот не может ходить и стоять без посторонней помощи.

"Хагендра быстро привлек внимание общественности и в 2011 году был назначен послом доброй воли Непала в области туризма", - сообщается на сайте.

В последнее время он боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией. Он был помещен в больницу Manipal в Непале в четверг 16 января и скончался сегодня в 15.00 по местному времени, передает РИА Новости.