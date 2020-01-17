Госдепартамент США создает аналитический центр по обработке информации

Госдепартамент США запускает в своей структуре первый официальный аналитический центр, - говорится в распространенном сегодня сообщении ведомства.

"Рады объявить о запуске аналитического центра, это первый официальный хаб по аналитике и обработке данных в Госдепартаменте. Центр будет обрабатывать данные для помощи 75 тыс сотрудников, включая госсекретаря, в реализации политики, принятии решений и достижении внешнеполитических целей США", - отмечается в тексте сообщения, передает ТАСС.

Новое подразделение окажет содействие дипломатам в реагировании на ключевые вызовы, - отметили в Госдепартаменте.