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Госдепартамент США создает аналитический центр по обработке информации

Госдепартамент США создает аналитический центр по обработке информации

Госдепартамент США запускает в своей структуре первый официальный аналитический центр, - говорится в распространенном сегодня сообщении ведомства.

"Рады объявить о запуске аналитического центра, это первый официальный хаб по аналитике и обработке данных в Госдепартаменте. Центр будет обрабатывать данные для помощи 75 тыс сотрудников, включая госсекретаря, в реализации политики, принятии решений и достижении внешнеполитических целей США", - отмечается в тексте сообщения, передает ТАСС.

Новое подразделение окажет содействие дипломатам в реагировании на ключевые вызовы, - отметили в Госдепартаменте.

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Вестник Кавказа

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