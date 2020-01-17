Зеленский отказался принять отставку премьера

Президент Украины Владимир Зеленский решил предоставить шанс правительству страны и премьер-министру Алексею Гончаруку в ответ на его заявление об отставке.

"Я получил от вас заявление сегодня об увольнении. ...Вы знаете, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству", - сказал Зеленский на встрече с Гончаруком, передает ТАСС.

Такое решение президент Украины пояснил тем, что "сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически". Кроме того, по его словам, премьер-министр и правительство получили большой кредит доверия от населения, за который еще не рассчитались.

Впрочем, он не исключил, что в составе кабинета министров могут произойти изменения, попросив премьера до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о своей работе для представления его в парламенте.

Напомним, сегодня Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и направил его главе государства.