Непогода закрыла дороги по всему Казахстану

Международные, республиканские, областные и районные дороги замело практически во всех регионах Казахстана, - сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям страны.

В связи с плохими погодными условиями на 36 участках трасс закрыто движение для всех видов транспорта в различных регионах страны, - сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, передает Sputnik Казахстан.

На трассах республиканского значения продолжают работать 764 единицы техники.

"Казгидромет" распространил штормовые предупреждения и на завтра, 18 января.

По городу Нур-Султану 18 января сохраняются снег, метель, ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с, в Акмолинской области ночью на большей части, днем местами сохраняются снег, метель. Ветер юго-западный ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами туман. В Костанайской области местами сохраняются метель, туман, ветер юго-западный со скоростью 15-20 м/с, - сообщили синоптики.