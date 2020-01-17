При разгоне демонстрантов в Багдаде убили человека

В Багдаде произошли столкновения между силами безопасности и демонстрантами. По информации местных СМИ, в районе Эс-Санак возле моста через реку Тигр стражи порядка применили слезоточивый газ и открыли предупредительный огонь по активистам протестного движения. В результате инцидента один из них получил смертельное ранение, от которого скончался на месте. Ранения получили еще 10 человек.

Акции протеста в центре иракской столицы начались сразу после пятничной молитвы. Толпы активистов собрались на площади Тахрир и заявили о своем намерении продолжать "революцию против коррупции", которая началась три месяца назад. Протестующие призвали к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране, передает РИА Новости.