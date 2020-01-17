Водитель в центре Москвы стрелял по машине обидчицы

Сегодня вечером в ходе дорожного конфликта в центре Москвы водитель выстрелил из пистолета по автомобилю оппонентки и скрылся, - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 18:36 мск на службу 02 поступило сообщение, что на 3-ей Фрунзенской улице в ходе дорожного конфликта мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического пистолета по автомобилю женщины", - цитирует собеседника РИА Новости.

Неизвестный с места происшествия скрылся, полицейские ищут злоумышленника.

Женщина дает показания в отделении полиции, - добавили в МВД.