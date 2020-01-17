Канада ждет от Ирана компенсации за гибель людей при крушении Boeing

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава ждет от Ирана скорейшей компенсации семьям погибших в авиакатастрофе авиалайнера, сбитого по ошибке иранскими военными.

Он подчеркнул, что родственники погибших нуждаются в поддержке, в том числе, материальной.

При этом Трюдо сообщил, что первоочередную помощь семьям погибших окажет правительство Канады. "В качестве первого шага правительство будет выдавать родственникам жертв, которые были гражданами Канады или имели вид на жительство, по $25 тыс за погибшего для покрытия расходов на похороны и проезд", - отметил он.

Канадский премьер подчеркнул также, что окончательный объем будущих компенсаций пока неизвестен, но Канада ожидает, что Иран выполнит свои обязательства перед семьями погибших, передает РИА Новости.