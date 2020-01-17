Украина получит тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном 19 января

Иран заверил: тела украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing авиакомпании "Международные Линии Украины" (МАУ) под Тегераном, доставят на Украину в воскресенье, 19 января, как и требовала украинская сторона, - сообщила сегодня пресс-служба авиакомпании МАУ.

"Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются на Украину в воскресенье, 19 января", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook, передает РИА Новости.

Церемония памяти погибших в результате авиакатастрофы пройдет в терминале международного аэропорта "Борисполь", - добавили в компании.