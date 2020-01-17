На трассе М4 "Дон" испытали асфальт с графеновыми нанотрубками

На трассе М4 "Дон" в Ростовско области испытали модифицированный, укрепленный с добавлением нанотрубок асфальтобетон, который вскоре может стать стандартом строительства дорог в России, - сообщили в "Роснано".

"Первый в мире экспериментальный участок дорожного полотна с графеновыми нанотрубками уже уложен на федеральной трассе М4 "Дон". Испытания показали повышение устойчивости к образованию колеи и трещин на 67%", - сообщили в госкорпорации, передает РИА Новости.

Компания "ЭКО Груп" признала успешными испытания дорожного битума, модифицированного графеновыми нанотрубками Tuball - эта добавка произведена портфельной компанией "Роснано" OCSiAl.

Минтранс РФ признал разработку "ЭКО Груп" по модификации асфальтобетона инновационной, одобрил ее применение в дорожном строительстве и рекомендовал рассмотреть вопрос ее применения в дорожном строительстве, - поведал гендиректор "ЭКО Груп" Александр Грейз.

Графеновые нанотрубки формируют в асфальтобетоне армирующую сеть, которая улучшает комплекс физико-механических свойств: колеестойкость, температуру размягчения, предел прочности при сжатии и усталостную долговечность. Это существенно повышает эксплуатационные характеристики асфальтобетона, особенно важные в южных широтах. Такой асфальтобетон демонстрирует рост устойчивости к образованию колеи на 67%, а устойчивость к усталостному трещинообразованию возрастает на 67,5%, подсчитали в "Роснано".