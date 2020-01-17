Индийский родственник робота "Федора" отправится в космос

Антропоморфный робот, которого Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует запустить в космос на своем корабле, будет создан с использованием российского опыта, сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

"На борту предшественника "Гаганьяна", который будет запущен в беспилотном режиме, будет находиться робот-гуманоид, чтобы определить приемлемость систем жизнеобеспечения для обитаемой версии корабля. Россия имеет в этой связи весомые наработки. Для подготовки обитаемого модуля активно задействуется российский опыт", - сообщил он.

Кудашев уточнил, что опыт, накопленный при создании "Федора", будет задействован и при создании индийского аналога.

По его словам, индийский робот станет в "определенной степени родственником робота "Федора"", передает РИА Новости.