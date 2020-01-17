В Худесском лесничестве КЧР потушили лесной пожар

Карачаево-черкесские огнеборцы полностью потушили природный пожар низового характера, произошедший в Худесском участковом лесничестве в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии (КЧР).

"Работы по ликвидации возгорания в Худесском лесничестве завершены на площади 4,4 га", - сообщил сотрудник ГУ МЧС России по КЧР, передает "Интерфакс-Юг".

Ликвидацией возгорания занималось более 50 человек, возгорание лесной подстилки было локализовано на площади 4,4 га.