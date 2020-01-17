Shell хочет расширить деятельность в РФ

Нефтегазовый концерн Shell заинтересован в расширении деятельности в России, сообщил председатель англо-нидерландской компании в России Седерик Кремерс.

Он подчеркнул, что концерн заинтересован в сотрудничестве как в газовой сфере, так и нефтяной.

"Мы расширяем интерес в Западной Сибири и наша цель - расти дальше", - сообщил он.

В свою очередь, заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев сообщил, что компания готова привлечь партнеров в проект по разработке ачимовских залежей Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Кроме того, по его словам, Shell интересуется партнерством на шельфе Сахалина, передает РИА Новости.