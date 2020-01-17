ФК "Ростов" вернет кредитору 154 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Ростовской области об отказе в удовлетворении исковых требований ООО "Агроком Холдинг" к футбольному клубу "Ростов" о взыскании более 150 млн рублей, следует из картотеки суда.

"Решение Арбитражного суда Ростовской области от 19 ноября 2019 года отменить. Исковые требования удовлетворить", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

С "Ростова" будет взыскано 154 млн рублей в пользу ООО "Агроком Холдинг".

С 2015 по 2017 годы группа выделила 64,7 млн рублей займа по обращениям от футбольного клуба и правительства Ростовской области. Задолженность клуба предлагалось погасить за счет части денег, предоставленных "Агрокомом" в виде очередной спонсорской помощи, в два раза превышающей размер долга.

В феврале 2019 года ФК "Ростов" и ООО "РКЗ-Тавр" (входит в группу "Агроком") заключили спонсорский контракт между на сумму 156 млн рублей, однако получив средства, клуб отказался возвращать ранее взятый кредит, который к моменту обращения в суд группой "Агроком" возрос за счет процентов и неустоек по договору до 153,9 млн рублей.

В июне 2019 года ООО "Агроком Холдинг" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ФК "Ростов", но Арбитражный суд Ростовской области отказал ему в удовлетворении исковых требований, посчитав сделку между холдингом и футбольным клубом мнимой.

Напомним, "Ростов" с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидера – петербургского "Зенита" - ростовчане отстают на 11 очков.