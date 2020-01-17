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Помпео: отношение США у РФ вряд ли изменятся с уходом Медведева

Помпео: отношение США у РФ вряд ли изменятся с уходом Медведева

Глава Госдепартамент США Майк Помпео заявил, что позиция Вашингтона в отношении России вряд ли изменится после смены ее правительства.

По его словам, США будут следить за дальнейшим развитием отношений с Москвой.

"С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве", - приводит РИА Новости слова глава Госдепа.

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Вестник Кавказа

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