Помпео: отношение США у РФ вряд ли изменятся с уходом Медведева

Глава Госдепартамент США Майк Помпео заявил, что позиция Вашингтона в отношении России вряд ли изменится после смены ее правительства.

По его словам, США будут следить за дальнейшим развитием отношений с Москвой.

"С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве", - приводит РИА Новости слова глава Госдепа.