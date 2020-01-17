Дипломатическая изоляция Ирана углубляется – Госдеп

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что дипломатическая изоляция Тегерана углубляется, Вашингтон приветствует решение "евротройки" по запуску механизма по решению разногласий в рамках ядерной сделки.

"Премьер-министр (Великобритании Борис – прим ред) Джонсон призвал к замене иранской ядерной сделки на новую, что мы решительно поддерживаем", - отметил он.

По словам Хука, запуск этого механизма может привести к возврату санкций ООН. "Но это решение должна принять "евротройка", - приводит РИА Новости слова спецпредставителя США по Ирану.