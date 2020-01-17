Из-за поездки в Россию украинский футболист остался без работы

Руководство футбольного клуба "Агробизнес" из украинского Волочиска, выступающего в первой лиге чемпионата Украины, в одностороннем порядке расторгло контракт с полузащитником Игорем Сикорским из-за его поездки в Россию.

"Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб", - говорится в заявлении "Агробизнеса", передает "Интерфакс".

"Жаль, но сегодня футбол - это политика", - говорится в заявлении и отмечается, что когда "с передовой привозят тяжело раненых и убитых", футбольное сообщество не может оставаться в стороне.

Руководство клуба опубликовало скриншот страниц футболиста в соцсетях, где он, находясь в экипировке команды, позирует на фоне достопримечательностей в Санкт-Петербурге. Подпсь под скриншотом гласит: "ФК Агробизнес считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба".