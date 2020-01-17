Госдеп США обвинил иранского генерала в разгоне демонстраций

США вводят санкции против иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хасана Шавапура за разгон демонстраций в Иране, - сообщил сегодня спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Сегодня США вводят визовые санкции против генерала КСИР Хасана Шавапура, он виновен в грубых нарушениях прав протестующих. Он ответственен за резню 148 беспомощных иранцев в ноябре 2019 года. Наши действия стали возможны благодаря полученной информации от иранских граждан. Иранцы прислали нам более 88 тыс. свидетельств нарушений прав человека", - отметил Хук, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре 2019 года в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о троекратном повышении цен на бензин до 30 тыс риалов (около $0,2) за литр, что вызвало акции протеста в ряде городов страны, переросшие в столкновения с полицией. В последние дни в Тегеране прошли акции против того, что иранские системы ПВО 8 января по ошибке сбили украинский авиалайнер Boeing 737.