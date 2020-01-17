КНБ Казахстана задержал 17 человек

В Нур-Султане, Караганде и Алматы Служба экономической безопасности Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана провела масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны 17 человек.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая нанесла значительный экономический ущерб государству, сообщили в КНБ.

Уточняется, что у задержанных были изъяты носители с электронными цифровыми подписями (ЭЦП), ноутбуки, кассовые аппараты, а также поддельные печати и документы.

Незаконно обналичено более 300 млрд тенге (более $793 млн), передает Спутник-Казахстан.