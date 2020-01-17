Под Калининградом школьный автобус врезался в грузовик

Сегодня в Калининградской области школьный автобус столкнулся с грузовым автомобилем, дети не пострадали, - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

"Авария произошла на дороге Сиреневка-Кудрявцево: школьный автобус "ГАЗ" под управлением 62-летнего водителя вез 14 учащихся в школу поселка Междуречье. По предварительным данным, на прямом участке дороги водитель отвлекся от управления и совершил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania", - сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

На место аварии немедленно прибыли сотрудники дорожной полиции, которые установили, что школьники в момент происшествия находились на своих местах и были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому никто из них не пострадал.

Транспортные средства получили повреждения.