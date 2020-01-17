Турция дала "добро" на строительство канала "Стамбул"

Турецкие власти одобрили отчет по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектируемого канала "Стамбул", заявил министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум.

"Сегодня мы утвердили отчет по ОВОС канала "Стамбул", предварительно рассмотрев все возражения, а также начали разработку плана его строительства, которую планируем завершить в течение 4-5 месяцев", - заявил Курум в Анкаре, передает РИА Новости.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести тендер на строительство канала "Стамбул", который, по его мнению, "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре".

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступает против этого проекта и призывает провести референдум.