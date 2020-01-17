Украина не теряет надежду получить у Ирана самописцы своего Boeing

Офис генпрокурора Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать Киеву бортовые самописцы сбитого украинского самолета, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что обращение также касается активизации международного сотрудничества в расследовании данной авиакатастрофы, передает РИА Новости.

С предыдущим запросом Украина обращалась к Ирану 15 января. В тот же день директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщал, что международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев 20 января в Киеве.