Виновник смертельного ДТП под Воронежем из КЧР получил 2,5 года колонии

Воронежский суд сегодня приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения водителя автобуса из Карачаево-Черкесии, в сентябре 2018 года столкнувшегося с другим автобусом, в результате чего погибли шесть человек, - сообщает прокуратура Воронежской области.

"Сегодня, 17 января 2020 года, Новоусманским районным судом Воронежской области рассмотрено уголовное дело в отношении 57-летнего Султана Куджева... Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры района, назначил Куджеву наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, 18 сентября 2018 года в 20:20 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области автобус Volvo, выполнявший рейс Москва - Ставрополь, стоял на обочине, водитель устранял техническую неисправность. В этот автобус врезался направлявшийся из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте, еще двое пассажиров скончались в больнице.