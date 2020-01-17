ООН почтило память жертв землетрясении на Гаити в 2010 году

ООН во главе с генсеком Антониу Гутеррешем почтила память погибших при землетрясении на Гаити в 2010 году.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память сотен тысяч гаитян, которые погибли в результате разрушительного землетрясения 12 января 2010 года, и выразить наши соболезнования и солидарность с миллионами, которые продолжают страдать от последствий этой трагедии", - заявил Гутерреш в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.

Он напомнил, что трагедия имела огромные масштабы, после стихийного бедствия в стране усилилась социальная напряженность. "Я призываю гаитян разрешить свои разногласия путем диалога и противостоять любой эскалации, которая может обратить вспять достижения прошлого десятилетия", - приводит РИА Новости слова генсека ООН.

Напомним, 12 января 2010 года столицу республики Гаити Порт-о-Пренс сотрясли два мощных подземных толчка магнитудой 7,0 и 5,9 балла. По разным оценкам, жертвами землетрясения стали от 220 до 300 тыс человек, пострадали около 3 млн.

Стихийное бедствие унесло жизни 102 сотрудников ООН из 29 стран мира.