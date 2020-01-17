Россию ожидает "весна в середине зимы"

На европейской территории России в ближайшие выходные ожидается весенняя погода, характерная для начала марта, сообщает центр "Фобос".

Такую погоду на Восточно-Европейскую равнину принес обширный антициклон, сформировавшийся в теплой воздушной массе.

В столице дневная температура составит от нуля до трех градусов тепла и будет сопровождаться переменной облачностью.

"Атмосферный фронт проляжет через Русский Север с северо-запада на юго-восток. В Заполярье и на Приполярном Урале ожидаются морозы, южнее — оттепели", - отмечается в сообщении.

В Нарьян-Маре и Печоре столбик термометра опустится до -15 градусов, пойдет небольшой снег. В Вологде и Архангельске будет около нуля, снег с дождем, сильная гололедица. В Сыктывкаре — до -4 градусов, небольшой снег.

В Черноземье ожидается солнечная, умеренно морозная погода — до 4 градусов ниже нуля.

В Поволжье также придет теплый антикциклон без существенных осадков. В Нижнем Новгороде, Казани, Пензе, Саранске и Волгограде температура составит от -2 до +1, в Астрахани — 3-5 градусов тепла.

"Характер погоды на юге будет определять размытый атмосферный фронт. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, местами не исключены небольшие осадки", - приводит РИА Новости сообщение "Фобоса".