В Петербурге BMW "догнал" ПАЗ – семеро пострадавших

Сегодня днем в Санкт-Петербурге легковой автомобиль столкнулся с автобусом, есть пострадавшие, - сообщает ГИБДД РФ.

"В 14:55 мск на Пулковском шоссе водитель BMW совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом "ПАЗ", в ДТП пострадали 7 человек", - говорится в сообщении, передает ИА Новости.

Пострадали водитель иномарки и его пассажир, а также пять из десяти пассажиров Автобуса. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.

"Трое в состоянии средней тяжести доставлены в Городскую больницу № 26, двоим оказана помощь на месте. Четверо пострадавших в состоянии средней тяжести доставлены в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе", - написала Митянина в Twitter.