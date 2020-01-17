ШОС пока не готов принять Иран - МИД России

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пока не достигли консенсуса по вопросу членства Ирана, - сообщил сегодня спецпредставитель президента России в ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Работа продолжается. Этот вопрос находится на повестке дня, но консенсус окончательно в пользу положительного рассмотрения заявки Ирана на вступление в ШОС пока не сложился", - поведал он, передает ТАСС.

При этом позиция Москвы остается прежней - Россия никогда не препятствовала рассмотрению заявки Ирана на вступление в ШОС, - добавил Хакимов.

Напомним, 15 января глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели, заявил, что Россия положительно смотрит на запрос Ирана на полноценное членство в ШОС - так же, как и большинство ее членов.