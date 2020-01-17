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Многодетных семей в Москве стало больше

Многодетных семей в Москве стало больше

В Москве возросло количество многодетных семей, а количество женщин, которые становятся мамами в первый раз, наоборот, в российской столице снижается. Об этом сообщил главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

"Что приятно, все чаще родителями становятся во второй, третий четвертый и даже пятый раз. Это та тенденция нас невероятно радует. Но у нас, действительно, снижается количество женщин, которые становятся мамами в первый раз. Однако больше и больше становятся многодетными семьями",- пояснил он.

По словам Оленева, любая форма поддержки многодетных семей будет востребована на фоне роста их количества.

В Москве на площадке 75-го павильона ВДНХ с 16 по 19 января проходит XVIII Ассамблея "Здоровая Москва", которая является главным событием года в сфере столичного здравоохранения, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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