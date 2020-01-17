Алексей Сорокин: Санкт-Петербург входит в финальную стадию подготовки к Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин рассказал о том, что Санкт-Петербург входит в финальную стадию подготовки к Евро. Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории ЧЕ пройдет сразу в нескольких странах. В честь 60-летнего юбилея турнира матчи примут Санкт-Петербург, Баку, Лондон, Мюнхен, Рим, Амстердам, Копенгаген, Дублин, Глазго, Бильбао и Будапешт.