SkyUp Airlines свяжет воздушным мостом Одессу и Тбилиси

Украинский лоукостер SkyUp Airlines начинает выполнять новые рейсы из Одессы в Тбилиси, сообщается на сайте авиакомпании.

Рейсы будут выполняться с 28 мая до 4 октября 2020 года два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Стоимость билета в один конец без багажа составляет $53, а в из Тбилиси в Одессу – $55,5.

На сегодняшний день SkyUp Airlines осуществляет регулярные рейсы между Киевом и Тбилиси дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям на самолете Boeing 737-800, передает Спутник-Грузия.